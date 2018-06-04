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Опубликован рейтинг лучших и худших дорог в мире
4 июня 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирный экономический форум опубликовал данные о состоянии дорог в 137 странах мира по Индексу глобальной конкурентоспособности. Теперь всем известно, что худшие в мире дороги – в Мавритании.
Мавритания набрала всего два балла из возможных семи по оценке состояния дорог. В тройку лидеров по самым плохим дорогам вошли также Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла.
На почетном 130-м месте из 137 расположилась Украина (2,4 балла). Россия обогнала Казахстан и Зимбабве, заняв 114-ю строчку рейтинга с 2,9 балла. Составители рейтинга отметили тенденцию к улучшению дорог как в России, так и на Украине.
Ну а лучшие в мире дороги находятся в Объединенных Арабских Эмиратах – 6,4 балла. В десятку стран с самым хорошим дорожным покрытием также вошли Сингапур, Швейцария, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия, Австрия, США. Авторы исследования подчеркнули, что максимальную оценку – 7 баллов, не набрала ни одна страна, сообщает РИА Новости.
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