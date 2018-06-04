Для участников квестов хотят ввести обязательное страхование

В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов масштабных массовых мероприятий. Это коснется квестов, ролевых игр и фестивалей реконструкции.

Сегодня в законодательное собрание Ленинградской области внесен на рассмотрение проект федерального закона «О деятельности по организации и проведению игровых развлекательных мероприятий в Российской Федерации». В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в первую очередь он будет касаться страйкбольных и ролевых игр, квестов, фестивалей военно-исторической реконструкции, территория проведения которых превышает 5 000 квадратных метров.

Законопроект предлагает обязать организаторов этих мероприятий страховать их участников от несчастных случаев и объединяться в ассоциации. Кроме того, предполагается ввести запрет на использование нацистской символики в реконструкциях Великой Отечественной войны.

«Деятельность в сфере полигонных ролевых игр никогда не попадала в поле зрения законодателя любого уровня. Квесты всего лишь приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях. Требования к организаторам фестивалей реконструкции регулируются только законом «О защите прав потребителей», - пояснил RT автор законопроекта, депутат Владимир Петров.