В Екатеринбурге силовики перед ЧМ провалили учения по поимке террористов
4 июня 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Екатеринбурге силовики перед чемпионатом мира по футболу 2018 года провалили задание по поимке террористов. "Заминированный" автомобиль с "боевиками" беспрепятственно попал на территорию города.
Подчеркивается, что ориентировки на подозрительное транспортное средство были заранее направлены всем постам, расположенным на въезде в Екатеринбург, однако остановлен автомобиль "ВАЗ-2114" не был, передает URA.RU.
Источник в правоохранительных органах отметил, что посты должны были проверять все машины данной марки и модели, чтобы вовремя обнаружить террористов и задержать их. В ориентировке были также указаны данные о водителе транспортного средства, который якобы находится в розыске.
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