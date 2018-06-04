В Екатеринбурге силовики перед ЧМ провалили учения по поимке террористов

В Екатеринбурге силовики перед чемпионатом мира по футболу 2018 года провалили задание по поимке террористов. "Заминированный" автомобиль с "боевиками" беспрепятственно попал на территорию города.

Подчеркивается, что ориентировки на подозрительное транспортное средство были заранее направлены всем постам, расположенным на въезде в Екатеринбург, однако остановлен автомобиль "ВАЗ-2114" не был, передает URA.RU.

Источник в правоохранительных органах отметил, что посты должны были проверять все машины данной марки и модели, чтобы вовремя обнаружить террористов и задержать их. В ориентировке были также указаны данные о водителе транспортного средства, который якобы находится в розыске.