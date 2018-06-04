После инсульта Михаил Кокшенов не выходит на связь с друзьями

В прошлом году народный артист России Михаил Кокшенов перенес тяжелейший инсульт. Сейчас 81-летний артист не выходит на связь с друзьями. О его нынешнем состоянии рассказала дочь Алевтина.

В январе этого года Михаила Кокшенова выписали из больницы после перенесенного инсульта. Тело артиста было частично парализовано, и в течение нескольких месяцев он находился под наблюдением врачей, оценивавших его состояние как тяжелое. Артисту предстояло пройти длительный курс реабилитации.

«Отец все помнит, разговаривает. В общем, все нормально, все в том же режиме», - сообщила дочь Кокшенова Алевтина. По ее словам, Михаил Михайлович перестал выходить на связь и не пользуется телефоном потому, что у него полно других забот, и его сейчас не интересует общение с друзьями.

Алевтина также призналась, что ей неизвестно, кто сейчас ухаживает за его отцом: «Я не знаю, какое отношение все это имеет к здоровью папы и с кем он там». И добавила, что Михаил Михайлович сейчас занимается лечением и не планирует никаких съемок, сообщает «Телепрограмма».