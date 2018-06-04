Счетная палата получит право на проверку трат в регионах
4 июня 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство РФ одобрило поправки в бюджетный кодекс, согласно которым Счетная палата и Федеральное казначейство станут обладателями новых полномочий. Ведомства будут контролировать расходы регионов.
Согласно информации, указанной в документе, Счетная палата и Федеральное казначейство получат возможность проводить проверки трат межбюджетных трансфертов и субсидий, выделенных из федерального бюджета, передает издание "Ведомости".
Вышеуказанные ведомства также будут иметь право привлекать получателей средств к ответственности при нецелевом расходовании. Данный законопроект в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
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