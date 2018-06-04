Счетная палата получит право на проверку трат в регионах

Правительство РФ одобрило поправки в бюджетный кодекс, согласно которым Счетная палата и Федеральное казначейство станут обладателями новых полномочий. Ведомства будут контролировать расходы регионов.

Согласно информации, указанной в документе, Счетная палата и Федеральное казначейство получат возможность проводить проверки трат межбюджетных трансфертов и субсидий, выделенных из федерального бюджета, передает издание "Ведомости".

Вышеуказанные ведомства также будут иметь право привлекать получателей средств к ответственности при нецелевом расходовании. Данный законопроект в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму.