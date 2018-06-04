Столицу украсят флагами к чемпионату мира по футболу

В честь Чемпионата мира по футболу столичные улицы украсят более двух тысяч приветственных флагов с изображениями талисмана турнира – волка Забиваки и надписями Welcome и «Добро пожаловать!».

«К Чемпионату мира по футболу специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсят город. Флаги разместят в центре столицы, на крупных магистралях, площадях и мостах, а также на маршрутах следования от станций метро и остановок общественного транспорта к стадионам и фан-зоне», - сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Флаги с изображением талисмана мирового футбольного турнира – волка Забиваки, украсят крупнейшие мосты и вокзалы столицы. Дома-книжки № 11 и 19 на Новом Арбате украсят также архитектурная подсветка и тематическая видеотрансляция.

Матчи Чемпионата мира по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля. Участников и гостей мундиаля примут 11 российских городов. Ранее в Москве состоялась церемония встречи Кубка чемпионата мира по футболу, сообщает М24.