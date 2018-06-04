Водителей общественного транспорта России могут психологически подготовить к ЧМ

Водителей общественного транспорта и такси в России могут психологически подготовить к чемпионату мира по футболу. Документ с этим предложением уже направлен заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову.



Идею выдвинул глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем, президент "Гильдии автошкол»"России Сергей Лобарев. Он отметил, что среди водителей следует провести занятия, основной темой которых станет антиаварийная психологическая подготовка и формирование компетенций вежливого шофера, передает RT

Подобная подготовка, как предполагается, может занимать до восьми академических часов. Соответствующее предложение могут направить руководству еще одиннадцати российских регионов, где пройдут матчи в рамках ЧМ-2018.