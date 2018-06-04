Москвичей ожидает нестабильная погода

В понедельник, 4 июня, в столице ожидается теплая и дождливая погода. Синоптики обещают нам сегодня температуру +23-25 градусов и кратковременные дожди с порывистым ветром в отдельных районах.

Сегодня днем температура поднимется до +23-25 градусов, ночью 13-15 выше нуля. Переменная облачность будет сменяться кратковременными дождями в отдельных районах. Атмосферное давление ожидается на уровне 737 мм рт ст.

Ветер будет довольно сильным – около 10 м/с, с порывами до 17 м/с. Синоптики отмечают, что вероятность ураганных явлений в столичном регионе сохранится до середины июня. На сегодня, 4 июня, объявлен желтый уровень погодной опасности.

К среде в столице существенно похолодает: столбики термометров опустятся до 11-13 градусов в дневное время, а ночью до 6-7 градусов, сообщает М24.