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СМИ: принципиально новые пешеходные переходы появятся в России
4 июня 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ сообщили в понедельник, что в России появятся принципиально новые пешеходные переходы. Разработчики проекта отметили, что их предполагается обустроить рядом с детскими площадками и подъездами.
Уточняется, что планируется возводить пешеходные переходы, поднятые на десять сантиметров. Это необходимо для повышения безопасности граждан.
Как сообщает газета "Известия", авторы проекта убеждены, что водители будут тормозить перед такими переходами, как перед лежачими полицейскими.
В настоящий момент детали нововведения находятся в разработке, а утверждение плана ожидается в 2019 году.
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