Крымские районы объявляют о чрезвычайной ситуации из-за засухи

Красногвардейский, Советский, Первомайский и Нижнегорский районы подготовили документы, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию из-за засухи. Также к ЧС готовятся Красноперекопский и Джанкойский районы, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей РЮМШИН, по прогнозам экспертов, из-за погодных условий республика в этом году соберет урожай зерна в два раза меньше, чем в прошлом.

«Если в 2017 году валовый сбор зерновых составил 1 миллион 600 тысяч тонн, то в этом году мы соберем около 800 тысяч тонн. Ожидается собрать в среднем от 15 до 19 центнеров с гектара. Но, если не будет осадков, эти цифры могут быть еще ниже», — цитирует его пресс-служба Минсельхоза РК.

Ранее глава Совмина РК Сергей АКСЕНОВ сообщил, что ущерб аграриев региона от весенней засухи, по предварительным подсчетам, уже превысил один миллиард рублей.