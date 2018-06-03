Поклонскую возмутила поездка княгини Романовой по Крымскому мосту
3 июня 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская раскритиковала княгиню Марию Романову и ее сына Георгия, которые проехали по Крымскому мосту. Она назвала их "самопровозглашенными государями".
Поклонская предложила "поглубже заглянуть в историю" и выяснить, кого мы восхваляем: они потомки Кирилла Романова, якобы предавшего царскую семью и явившегося с красным бантом, чтобы присягнуть революции в то время, как Николай II был под арестом. Наталья сомневается в пользе для России от подобных визитов. "Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»? Делает ли нам честь оказание почестей таким коммивояжерам с непонятными целями? По-моему, в «сыновей лейтенанта Шмидта» все уже наигрались", — написала Поклонская в Facebook.
Вчера глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. За руль сел сам Георгий Михайлович и, не превышая скоростной режим, проехал от Керчи до Таманского полуострова и обратно.
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