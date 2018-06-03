Шоколад из прошлого продадут с молотка, сладость бережно хранили больше столетия

Если не любить сладкое, то через сто лет плитку шоколада можно будет продать за… А вот ответить на этот вопрос сможет только аукцион, на который выставлен шоколад времен Первой мировой войны.

Сладости были изготовлены в 103 года назад и предназначались в качестве подарка на Рождество британским солдатам, служившим во Франции. «Колониальный шоколад – уникальная находка. Он выглядит практически не тронутым, но его ценность в любом случае велика, даже если бы сам шоколад и потерял свои свойства. Обнаружить такой контейнер - редкость, но найти шоколад внутри просто нереально», - рассказал телеканалу «Sky News» эксперт Пол Купер.

Шоколад из прошлого хранился в семье героя боевых действий Ричарда Буллимора, который, к слову, вовсе не любил сладкое. Именно поэтому жестяная коробка с девятью плитками лакомства дожила нетронутой до наших дней. Кстати, одну он все-таки или съел, или подарил кому-то. На аукцион будут выставлены также сигареты и медали военных лет.