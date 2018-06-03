Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Владимир Крупенников прокомментировал попытку СБУ завербовать российскую журналистку Ирину Высокович. СБУ пыталась завербовать журналистку, прибывшую на судебный процесс Вышинского

«Они пытаются взять под полный контроль всю информацию. Не ограничиваются государственной пропагандой, навязыванием своих идей, но стараются закрыть рот любому СМИ или журналисту, которые выступают не в их русле. Эта борьба со свободой слова никак не вяжется ни с желанием попасть в Евросоюз, ни с построением демократического общества», - заявил Крупенников.

«Когда что-то случается на Украине с журналистами, с обстрелами, с нарушением прав человека вообще, с политическими убийствами, то мировое сообщество молчит, как будто ничего страшного не происходит. Такая политика двойных стандартов», - отметил депутат отсутствие реакции международного сообщества на попытку СБУ завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович.

МИД РФ ранее призвал мировое сообщество отреагировать на ситуацию, произошедшую с Ириной Высокович, передает RT.