Четыре женщины и 26 мужчин устроили массовый заплыв через Керченский пролив
3 июня 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Четыре женщины и 26 мужчин сегодня утром устроили массовый заплыв через Керченский пролив. Группа из 30 подготовленных пловцов стартовала с косы Чушка на стороне Тамани, а финишировала в районе крепости Ени-Кале в Крыму. Длина дистанции составляла около 5,5 километра.
Все участники заплыва финишировали. По данным организаторов, среднее время заплыва через пролив составило 2,5 часа. Каждый из пловцов получил медаль и диплом об участии, - сообщает РИА Новости.
Керченский пролив соединяет Азовское и Черное моря. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным — Таманский полуостров. Ширина пролива — от 4,5 до 15 километров. Наибольшая глубина — 18 метров. Важнейший порт — город Керчь.
Через Керченский пролив строится мост. По Крымскому мосту уже открыто автомобильное движение.
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