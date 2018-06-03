Четыре женщины и 26 мужчин устроили массовый заплыв через Керченский пролив

Четыре женщины и 26 мужчин сегодня утром устроили массовый заплыв через Керченский пролив. Группа из 30 подготовленных пловцов стартовала с косы Чушка на стороне Тамани, а финишировала в районе крепости Ени-Кале в Крыму. Длина дистанции составляла около 5,5 километра.

Все участники заплыва финишировали. По данным организаторов, среднее время заплыва через пролив составило 2,5 часа. Каждый из пловцов получил медаль и диплом об участии, - сообщает РИА Новости.

Керченский пролив соединяет Азовское и Черное моря. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным — Таманский полуостров. Ширина пролива — от 4,5 до 15 километров. Наибольшая глубина — 18 метров. Важнейший порт — город Керчь.

Через Керченский пролив строится мост. По Крымскому мосту уже открыто автомобильное движение.