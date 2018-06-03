Выплаты на детей до 3 лет планируется увеличить до 10 000 рублей

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет в России составляет 50 рублей. Власти могут увеличить размер этой выплаты до 10 тысяч рублей уже в этом году. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение определиться с пособием в 50 рублей, - пишут "Известия".

На данный момент действует указ президента от 1994 года "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан". Женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, положено пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Размер этого пособия не менялся 20 лет и составляет 50 рублей. Если женщина выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается. Ясель в нашей стране практически нет.

Эксперты отмечают, что если расходы полностью лягут на работодателей, это серьезно ударит по бизнесу. Возьмет ли государство на себя эту выплату?