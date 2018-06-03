В ОАК считают возможным вернуть производство Ан-124 «Руслан»

Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Дмитриевич Рогозин считает, что возобновить производство сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» - задача трудная, но решаемая.

Алексей Рогозин отметил, что самолеты сверхтяжелого класса типа Ан-124 востребованы во всем мире. Он напомнил, что две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске.

На данный момент ключевая задача - поддержание их исправности. «Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — сказал вице-президент по транспортной авиации ОАО.

Командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов ранее в эфире «Эха Москвы» заявил, что Россия рассматривает возобновление производства самолета Ан-124 «Руслан» и подчеркнул, что этот самолет не является украинским, он производился в кооперации, разрабатывался в СССР. Бенедиктов отметил, что у Ан-124 нет аналогов,и назвал его достоинства: у «Руслана» есть два грузовых люка, которые позволяют оперативно загружать на борт технику и разные грузы.

Алексей Рогозин - сын бывшего вице-премьера, назначенного главой Дмитрия Рогозина.