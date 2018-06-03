Медики разрешили россиянам пить больше во время отпусков

Российские врачи рекомендуют россиянам, уезжающим в отпуск в жаркие края, пить больше воды. Не сладкого чая или газированных напитков, а именно простой чистой воды. Главный детский эндокринолог Москвы Елена Петряйкина посоветовала москвичам увеличить объем потребляемой воды во время пребывания в жарких странах в два раза.

Можно утолять жажду и горячим чаем. Известно, что во многих странах с жарким климатом пьют много чая даже при высокой температуре воздуха. Елена Петряйкина призывает пить не только воду, о и чай, но не подслащивать его. Медики поясняют, что сладкий чай - это уже калорийная еда, а не питье.

Но увеличение потребления жидкости может быть противопоказано при ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы, для людей, страдающих гипертонией.