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Медики разрешили россиянам пить больше во время отпусков

3 июня 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Медики разрешили россиянам пить больше во время отпусков
фото: pixabay.com

Российские врачи рекомендуют россиянам, уезжающим в отпуск в жаркие края, пить больше воды. Не сладкого чая или газированных напитков, а именно простой чистой воды. Главный детский эндокринолог Москвы Елена Петряйкина посоветовала москвичам увеличить объем потребляемой воды во время пребывания  в жарких странах в два раза.

Можно утолять жажду и горячим чаем. Известно, что во многих странах с жарким климатом пьют много чая даже при высокой температуре воздуха.  Елена Петряйкина призывает пить не только воду, о и чай, но не подслащивать его.  Медики поясняют, что сладкий чай - это уже калорийная еда, а не питье.

Но увеличение потребления жидкости может быть противопоказано при ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы, для людей, страдающих гипертонией.

 

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