В Москве избили и ограбили экс-продюсера Лолиты и Киркорова

В Москве неизвестные белым днем напали на бывшего продюсера короля российской эстрады Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, группы "Чай вдвоем" Александра Яковлева. Инцидент произошел на улице Советской Армии.

Мужчина 1 июня заехал к своему знакомому. У него с собой была крупная сумма денег. Яковлев планировал поменять автомобиль. Наличные деньги носил с собой, предполагая, что если найдет хорошую машину, купит сразу. К приятелю он поднялся с деньгами. Они обсудили интересующие продюсера акустические системы, сообщает "КП". Когда Яковлев вышел на улицу и собирался уезжать, во дворе дома к нему подошел мужчина кавказской внешности и попросил закурить. Яковлев начал искать сигарету, и в этот момент его кто-то ударил по голове. Продюсер полагает, что нападавших было двое.

Они выхватили у него сумку с деньгами и убежали. Яковлев пытался догнать грабителей. Но не удалось. В полицию продюсер заявил только через день после происшествия, 2 июня. По факту нападения на Яковлева возбуждено уголовное дело.

По версии продюсера, грабителей кто-то навел. Он даже не подразумевает, кто из его окружения мог так сделать. У продюсера украли миллион 200 тысяч рублей.