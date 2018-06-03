В США девушка-пилот посадила самолет посреди улицы

В калифорнийском городе Хантингон-Бич, США, начинающий пилот, девушка, посадила одномоторный самолет прямо на улице, посреди проезжей части. К счастью, обошлось без ДТП.

Ролик удивительной посадки летательного аппарата на проезжую часть улицы был снят на автомобильный регистратор. Водитель сперва принял шум от снижающегося самолета за приближающийся мотоцикл, но затем увидел пронесшийся над ним самолет.

Городская полиция выразила восхищение навыками и сообразительностью находившейся за штурвалом самолета девушке, которая не смогла дотянуть до аэродрома из-за проблем с двигателем и была вынуждена совершить посадку посреди улицы. Полицейские отметили, что начинающему пилоту удалось избежать ДТП и не задеть линии электропередач при посадке, пишет РИА Новости.