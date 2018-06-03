Хозяин собаки ищет своему питомцу няню и готов платить 30 тысяч

Хозяин собаки ищет своему домашнему питомцу няню и готов платить 30 тысяч рублей. Объявление о поиске догситтера появилось в Омске на интернет-порталах по поиску работы и подбору персонала.

Человек, которому поручат следить за собакой, должен любить животных и быть ответственным. Согласно объявлению, в обязанности догситтера входит ежедневная рассылка фотографий хозяину питомца, чтобы тот не беспокоился, что его питомец жив, здоров и весел. Догситтеру придется на время отсутствия хозяина пса взять к себе четвероногого друга. Догситтер должен кормить питомца, выгуливать его на улице не реже двух раз в день, уделять внимание и играть, чесать за ушком и пузико. Опыт работы работодателя не интересует.

Предлагается частичная занятость и гибкий график, сообщает ИА «Город55». За работу няней собаки заплатят 30 тысяч рублей.