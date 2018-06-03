Космонавтов МКС на Земле встретят свежей черешней

Сегодня возвращаются с космической вахты на Землю космонавты МКС. Спасатели Центрального военного округа встретят спускаемый аппарат корабля «Союз-МС-07» со свежей черешней.

«Авиационные силы, средства поиска и спасения Центрального военного округа встретят со свежей черешней участников МКС, возвращающихся сегодня на Землю», - сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В пресс-службе также уточнили, что приземление спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС-07» произойдет сегодня в 15.40 мск в 180 километрах юго-восточнее города Жезказган. На Землю вернутся российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи, передает РИА Новости.