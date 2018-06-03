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Ученые высчитали, какой размер груди делает женщину счастливой
3 июня 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Всем известна фраза «Ничто так не украшает девушку, как большая грудь». Этот стереотип и породил навязчивое желание большей части прекрасной половины человечества увеличить себе бюст. Вот только делает ли это их счастливыми?
Британские исследователи опросили около тысячи женщин, пытаясь выяснить, довольны ли они размером своей груди и как он влияет на их жизнь. Как выяснилось, вовсе не большой бюст делает дам счастливыми и любимыми.
К удивлению, пятый размер устраивает только 29% женщин, с четвертым размером счастливы оказались 37% дам, 39% обладательниц третьего размера груди также чувствуют себя комфортно. И замечательно что, 34% леди с совсем маленьким первым номером также счастливы и не хотят ничего менять в себе.
Но менее всего довольных своим телом оказалось среди обладательниц самого распространенного второго размера груди. Среди них всего 27% не готовы лечь под нож пластического хирурга, остальные готовы пройти на операцию по увеличению бюста.
Вот так точными цифрами и результатом опросов ученые развеяли миф о счастье, которое приносит огромный бюст.
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