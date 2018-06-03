//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Модель plus-size опубликовала фото в раздельном купальнике
- Была брюнетка с бородой, стала блондинка с бородой. Кончита Вурст сменила имидж
- Виктория Лопырева изумила фотографией со своей матерью
- Анастасия Волочкова удивила новыми пляжными фотографиями
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Как по прогнозу Минэкономразвития от 2008 года мы должны были бы сейчас жить
3 июня 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Через два года Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Средняя зарплата в стране достигнет 2700 долларов. Жильё станет доступным практически всем, и каждая семья из трёх человек будет иметь квартиру площадью не менее 100 кв. м. Образование и медицина выйдут на уровень мировых стандартов.
Это не сказка. Это реальные факты из Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, которая весной 2008 года была опубликована на сайте Минэкономразвития.
«Российская газета», опубликовавшая 10 лет назад выдержки из этого документа, назвала концепцию «прорывным сценарием». Ставка в экономике, как обещали его авторы, будет сделана исключительно на инновационные технологии. Это, вкупе с использованием средств Резервного фонда, позволит России соскочить наконец с нефтяной иглы и стать, как обещалось в прогнозе, великой инновационной державой.
Инновационный рай для экономики и социальный – для граждан планировалось созидать в три этапа: 2008-2012 годы – подготовка к прорыву, 2013 -2017 годы – сам прорыв, 2018-2020 – закрепление достигнутого.
Прорыв в экономике должен был знаменоваться установлением высочайших стандартов жизни рядовых россиян. Так, траты на социальные нужды должны были достичь к 2020 году уровня развитых стран, высокотехнологичная медицинская помощь – стать доступной для 80% населения, смертность – сократиться в 2 раза. Как предполагалось, больницы и поликлиники переориентируются в основном на профилактику болезней и начнут конкурировать за пациентов.
Для справки:
Процент нефтегазовых доходов в бюджете в 2017 году, по данным Минфина, составил 39,4 (в 2004 году – около 30%).
Средняя заработная плата в России в 2017 года была35 845 рублей (менее 600 долларов).
Резервный фонд ликвидирован с 1 января 2018 года.
Показатель смертности в 2008 году составил 14,5 на 1000 населения, в 2017 – 12,4. При этом на 10,9% упала рождаемость.
Анекдот в тему из советских времён
Подвезли бочку кваса. Продавец готовится торговать.
Подходит мужик:
- Сколько стоит вся бочка?
- Ну, считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
- Вот тебе деньги, иди отдыхай, придешь потом за пустой бочкой.
Продавец уходит. Мужик вывешивает плакат "Квас бесплатно". Сразу же образовалась. длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто то без очереди лезет, кому-то не досталось. Драка началась... Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков - в кутузку. Мужика туда же. Начинают его прессовать:
- С какой целью спровоцировал драку?
- В мыслях не имел!
- Незаконной торговлей занимался?
- Бесплатно людей квасом угощал, имею право.
- Может, ты псих?
- Нормальный. У меня справка есть.
- Так зачем ты это сделал? В чем фишка?
- Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже не молодой. До коммунизма точно не доживу. А так хотелось посмотреть, как оно будет... При коммунизме...
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Лондоне устанавливают источники благосостояния богатых россиян
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Новости партнеров
//Криминал
Была брюнетка с бородой стала блондинка с бородой, Кончита Вурст сменила имидж
В США назначили компенсацию в 4 цента семье убитого полицией жителя
//Политика
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
Поклонскую возмутила поездка княгини Романовой по Крымскому мосту
Опубликовано видео, как агент ФБР сделал сальто и выстрелил в человека в баре
//Новости Redtram
//Общество
Госдума: "Мировое сообщество молчит, как будто ничего страшного"
//Общество
Исследователи рассказали, почему клубнику нужно немного посолить
//Общество
Выплаты на детей до 3 лет планируется увеличить до 10 000 рублей
Больной Вадим Казаченко написал заявление в полицию на свою бывшую жену
//Общество
//Общество
//Общество
Как по прогнозу Минэкономразвития от 2008 года мы должны были бы сейчас жить
//Общество
Петросян не скрывает любви к дорогим вещам и демонстрирует часы за 2,5 миллиона
//Спорт
//Наука
//В мире
Лукашенко: В войне победил советский народ, приватизации Победы быть не должно