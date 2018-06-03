Как по прогнозу Минэкономразвития от 2008 года мы должны были бы сейчас жить

Через два года Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы. Средняя зарплата в стране достигнет 2700 долларов. Жильё станет доступным практически всем, и каждая семья из трёх человек будет иметь квартиру площадью не менее 100 кв. м. Образование и медицина выйдут на уровень мировых стандартов.

Это не сказка. Это реальные факты из Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, которая весной 2008 года была опубликована на сайте Минэкономразвития.

«Российская газета», опубликовавшая 10 лет назад выдержки из этого документа, назвала концепцию «прорывным сценарием». Ставка в экономике, как обещали его авторы, будет сделана исключительно на инновационные технологии. Это, вкупе с использованием средств Резервного фонда, позволит России соскочить наконец с нефтяной иглы и стать, как обещалось в прогнозе, великой инновационной державой.

Инновационный рай для экономики и социальный – для граждан планировалось созидать в три этапа: 2008-2012 годы – подготовка к прорыву, 2013 -2017 годы – сам прорыв, 2018-2020 – закрепление достигнутого.

Прорыв в экономике должен был знаменоваться установлением высочайших стандартов жизни рядовых россиян. Так, траты на социальные нужды должны были достичь к 2020 году уровня развитых стран, высокотехнологичная медицинская помощь – стать доступной для 80% населения, смертность – сократиться в 2 раза. Как предполагалось, больницы и поликлиники переориентируются в основном на профилактику болезней и начнут конкурировать за пациентов.

Для справки:

Процент нефтегазовых доходов в бюджете в 2017 году, по данным Минфина, составил 39,4 (в 2004 году – около 30%).

Средняя заработная плата в России в 2017 года была35 845 рублей (менее 600 долларов).

Резервный фонд ликвидирован с 1 января 2018 года.

Показатель смертности в 2008 году составил 14,5 на 1000 населения, в 2017 – 12,4. При этом на 10,9% упала рождаемость.