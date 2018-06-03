Названа дата редкого астрономического явления - Великого противостояния Марса

Ученые-астрономы и астрономы-любители в июле смогут увидеть редкое астрономическое явление - Великое противостояние Марса. Красная планета приближается к Земле на максимально близкое расстояние один раз в 15-17 лет. В 2018 году Великое противостояние Марса произойдет 27 июля. Уфолог нашел на Марсе странную полусферу

Ученые вычислили, что в этом году Марс "подойдет" к нашей планете примерно на 57,8 миллиона километров.

Последнее сближение Красной планеты с Землей было зафиксировано астрономами 28 августа 2003. Тогда 15 лет назад расстояние достигало 55,79 миллиона километров.

Марс - четвертая планета от Солнца. Ученые всегда интересуются этой планетой. К Марсу направлялось несколько десятков миссий, порядка 40 - простые пролеты, орбитальные зонды. На Красной планете работали аппарат Curiosity, MAVEN и индийский Мангальян. В 2016 году на Марсе высадились ExoMars и InSight.