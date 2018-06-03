Чубайс рассказал правду об инвестировании пенсий

Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал распространенную в СМИ новость о его инициативе инвестировать пенсии в нанотехнологии. Чубайс знает, что он «Великий реформатор» и «антинародный», но уверен, что не настолько. Конец Чубайса

Он призвал отделить профессиональное от «истерически-популистского, а правду от вранья» и объяснил суть своей позиции.

СМИ писали: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии», «Нанотехнологии вместо пенсий — новое предложение Чубайса». Глава «Роснано» прочитал все это с ужасом и написал в Facebook, что должно быть, по его мнению, по негосударственной пенсионной системе.

По мнению Чубайса, «негосударственная пенсионная система должна быть нацелена не только на социальные, но и на долгосрочные инвестиционные задачи». По его словам, для этого необходимо, в частности, разрешить НПФ размещать часть своих активов не только на депозитах в коммерческих банках, но и в низкорискованных инвестиционных активах, к которым не относятся инновации и производство нанотехнологий.