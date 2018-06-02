Аналитики выяснили, сколько автомобилей имеют российские семьи

Аналитики в сфере автомобильного рынка провели опрос, в результате которого определили число российских семей, в которых есть автомобиль. Были опрошены четыре тысячи человек. В Европе прекращены продажи автомобилей Porsche

Как выяснилось, у 51,8% семей машины нет. Отмечается, что несколько лет назад машин не имело 49% семей.

14,7% владеют двумя автомобилями. Кроме того, 2,3% обладают тремя, а 1,2% имеют более четырех автомобилей.