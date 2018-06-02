Аналитики выяснили, сколько автомобилей имеют российские семьи
2 июня 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Аналитики в сфере автомобильного рынка провели опрос, в результате которого определили число российских семей, в которых есть автомобиль. Были опрошены четыре тысячи человек.
Как выяснилось, у 51,8% семей машины нет. Отмечается, что несколько лет назад машин не имело 49% семей.
14,7% владеют двумя автомобилями. Кроме того, 2,3% обладают тремя, а 1,2% имеют более четырех автомобилей.
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