Княгиня Романова вместе с сыном проехали по Крымскому мосту

Глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту. Для поездки был выбран отечественный автомобиль Lada Largus.

Представители императорского дома принципиально выбрали автомобиль отечественного производства. За руль сел сам Георгий Михайлович и, не превышая скоростной режим, проехал от Керчи до Таманского полуострова и обратно. Об этом сообщил РИА Новости советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич. Он отметил, что у княгини остались "невероятные ощущения", и назвал мост "жемчужиной и достоянием многонационального народа России, стройкой века".

С момента открытия Крымского моста 16 мая текущего года по нему проехали уже более 200 тысяч машин. Уточняется, что среди транспортных средств было не менее 1,6 тысячи заказных и рейсовых автобусов.