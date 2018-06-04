ЛДПР предупреждает: Украина опасна для здоровья журналистов!

В Совете Федерации прошло заседание Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Одним из наиболее ярких стало выступление сенатора от Оренбуржья, представительницы ЛДПР Елены Афанасьевой, которая заявила, что человеческая жизнь на Украине не стоит и гроша, инакомыслие грозит смертью».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский детально разобрал так называемый «казус Бабченко», когда сбежавший на Украину российский журналист был сперва якобы убит тремя выстрелами в спину, а потом «воскрес» на пресс-конференции руководства украинской госбезопасности.

Жириновский назвал три вероятных сценария провокации: дать пищу для антироссийских высказываний на заседании Совбеза ООН, попытка украинских спецслужб выслужиться и одновременно очернить Россию, а также инициатива Порошенко с целью поменять верхушку силовых ведомств.

«Репутация подмочена на долгие годы. И в целом можно считать, что это агония незаконного политического режима, который существует в Киеве уже пятый год», - подчеркнул российский политик.

ЛДПР давно предупреждает о том, что жить и работать на Украине для журналистов просто опасно, независимо от их политических взглядов. В лучшем случае тех, кто не пляшет под дудку националистов высылают из страны. В худшем – бросают в тюрьму или убивают.

Российский МИД должен сделать всё для того, чтобы арестованный российский журналист Кирилл Вышинский вышел на свободу – это твердая позиция ЛДПР.

А Бабченко, получив свои 15 минут славы, вскоре снова начнет попрошайничать в «Фейсбуке».