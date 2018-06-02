Ночью директор парка в кустах избил сотрудника

Директор симферопольских парков Александр ШАБАНОВ задержан правоохранителями и находится в изоляторе. Его подозревают в избиении одного из сотрудников парка имени Гагарина, пишут "Аргументы недели-Крым".

Как сообщил адвокат ШАБАНОВА Жан ЗАПРУТА, директору парков пока не предъявили обвинение. На это у полиции есть 48 часов, пишут «РИА Новости».

При этом пострадавший, которому ШАБАНОВ якобы нанес тяжкие телесные повреждения, находится в больнице.

Кроме того, в своем Facebook ЗАПРУТА написал, что против Александра ШАБАНОВА возбуждено уголовное дело. Однако в пресс-службе МВД Крыма информацию о задержании ШАБАНОВА не подтверждают.

В свою очередь глава администрации Симферополя Игорь ЛУКАШЕВ назвал этот инцидент неприятным. «Нужно людям быть немножко сдержанней по отношению друг к другу и добрее – тогда таких инцидентов не будет», – завил он.

По данным «Аргументов недели – Крым», драка между ШАБАНОВЫМ и сотрудником Гагаринского парка произошла на днях и в темное время суток. Причем в кустах парка. По какой причине возник конфликт – неизвестно. Однако известно, что пострадавший неоднократно обращался с заявлением об избиении на «горячую линию» Сергея АКСЕНОВА.

Отдельно заметим, что ШАБАНОВ известен как исполнительный и ответственный чиновник. Именно при нем Детский парк Симферополя, а в последствии и другие парки и скверы столицы стали приобретать нормальный вид. В одном из интервью «АН-Крым» ШАБАНОВ признался, что иногда сам занимается ремонтом лавочек и покосом травы в подведомственных ему парках.

Александр ШАБАНОВ женат, имеет ребенка.

Против Александра ШАБАНОВА возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного Кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил адвокат ШАБАНОВА Жан ЗАПРУТА, который в эти минуты находится в суде. «Да, уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ», – сообщил ЗАПРУТА.

Отметим, что санкция этой статьи подразумевает наказание в виде заключения под стражу на срок до восьми лет.

При этом, как стало известно «АН-Крым» из источников, знакомых с ситуацией, правоохранители сильно преувеличили случившееся. Говорят, что избитый ШАБАНОВЫМ мужчина пострадал не так сильно, чтобы уголовное дело возбуждалось по такой строгой статье уголовного кодекса.

Отдельно стоит заметить, что в социальных сетях крымчане по-разному отреагировали на задержание директора парков Симферополя. Кто-то считает, что ШАБАНОВ должен ответить по всей строгости закона. В то же время некоторые огорчены этим сообщением. Люди полагают, что начавшаяся при ШАБАНОВЕ реконструкция Гагаринского парка теперь может затянуться на долгие годы. В этой связи некоторые уверены, что ШАБАНОВА стоит наказать условным заключением, чтобы он смог продолжить работу на благо Симферополя.

Ранее «АН-Крым» сообщали, что директор симферопольских парков Александр ШАБАНОВ задержан правоохранителями и находится в изоляторе. Его подозревают в избиении одного из сотрудников парка имени Гагарина. При этом пострадавший, которому ШАБАНОВ якобы нанес тяжкие телесные повреждения, находится в больнице.

По данным «Аргументов недели – Крым», драка между ШАБАНОВЫМ и сотрудником Гагаринского парка произошла около недели назад и в темное время суток. По какой причине возник конфликт – неизвестно. Однако известно, что пострадавший неоднократно обращался с заявлением об избиении на «горячую линию» Сергея АКСЕНОВА.

Отдельно заметим, что ШАБАНОВ известен как исполнительный и ответственный чиновник. Именно при нем Детский парк Симферополя, а в последствии и другие парки и скверы столицы стали приобретать нормальный вид. В одном из интервью «АН-Крым» ШАБАНОВ признался, что иногда сам занимается ремонтом лавочек и покосом травы в подведомственных ему парках.