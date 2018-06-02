МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей и гостей Москвы
2 июня 2018, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 2 июня, МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей и гостей столицы. Согласно последней информации, в ближайшие часы в Москве существенно увеличится скорость ветра.
Подчеркивается, что порывы будут достигать 20 метров в секунду. Не исключено, что ветреная погода на территории столицы будет наблюдаться до 21.00, передает НСН.
Метеорологи отмечают, что в Москве могут пройти кратковременные дожди. Автомобилистам не советуют парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, следует обходить стороной шаткие конструкции, а лучше и вовсе отказаться от прогулок.
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