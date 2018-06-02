В Крыму бабушка выращивала на огороде опиумный мак, якобы, добавлять в выпечку
2 июня 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Белогорского района выращивала опиумный мак на своем приусадебном участке. С огорода бабушки полиция забрала 213 растений вида «мак» с признаками культивирования, пишут "Аргументы недели-Крым".
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, полицейским женщина пояснила, что выращивала мак для того, чтобы добавлять в булочки.
Ей, правда, не поврили и возбудили против крымчанки уголовное дело. Ей может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.
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