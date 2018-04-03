В Сочи восстановят сгоревшую пятиэтажку
3 апреля 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи восстановят пятиэтажный жилой дом, в котором накануне произошел пожар. Об этом заявили в местной администрации. Жилой дом возвели на участке для индивидуального жилищного строительства и потом узаконили через суд.
РКак передает ОТР, здание загорелось в понедельник вечером. Огонь охватил 600 квадратных метров. Были эвакуированы более 50 человек. Погибших и пострадавших нет, а хозяевам сгоревших квартир предоставлено временное жилье.
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