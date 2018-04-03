Мужчина в больнице расправился с переведенным из реанимации соседом по палате
3 апреля 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня утром в палате одной из столичных больниц обнаружено тело пациента - 53-летнего мужчины, переведенного в общую палату из реанимационного отделения. На теле погибшего - следы ножевого ранения.
В убийстве пациента 51-й больницы подозревают его 60-летнего соседа по палате, - сообщает Telegram-канал "112".
Пенсионер рассказал следствию, что убил соседа по палате из-за того, что он ночью сильно стонал, а он не мог уснуть. По данным следствия, во время убийства в этой палате находились еще два пациента.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что в отношении больного пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Проводится расследование дела.
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