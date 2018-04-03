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ЛУКОЙЛ готовится к продаже?

3 апреля 2018, 14:40 [«Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

ЛУКОЙЛ готовится к продаже?
globallookpress.com

Не так давно Вагит Алекперов, президент ЛУКОЙЛа, дал большое программное интервью РИА Новостям. В нём он не только рассуждал о будущем компании, но и обмолвился об одной важной вещи. Мол, никто не вечен, а посему Вагит Юсуфович собирается готовить себе приемника из молодого менеджерского состава. Впрочем, многие эксперты и аналитики считают, что слова миллиардера стоит делить надвое и более того, все эти навязчивые заявления говорят о подготовке к продаже собственных активов.

На чём же основываются эти выводы? Прежде всего, стоит обратить внимание на фундаментальные показатели компании в контексте приличного прыжка капитализации компании. Стоимость акций ЛУКОЙЛа в последнее время неуклонно растёт, тогда как этот процесс не обусловлен, например, ростом добычи нефти. По этим показателям ЛУКОЙЛ значительно проигрывает конкурентам. Так, в 2017 году компания добыла всего 80,9 млн. тонн. При этом вспомним, что ранее В. Алекперов заявлял о цели на ближайшие 10 лет держать уровень добычи в 100 млн. тонн. Видимо что-то пошло не так, как планировалось.

Если же мы обратимся к такому показателю как доказанные запасы углеводородов согласно классификации Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), то не сказать, что они какие-то огромные и составили всего 12,1 млрд. баррелей.

Уже на основании этих фактов многие начали делать вывод, что капитализация компании растёт не на фундаментальных показателях, а на спекулятивных настроениях инвесторов, которые ожидают повышенных выплат дивидендов.

Если же пытаться разбираться в вопросе ещё глубже, то это мнение будет лишь подкрепляться. Например, стоит обратить внимание на то, что многие в счёт капитализации включают квазиказначейские акции. Тогда как зарубежные биржевые аналитики этого уже давно не делают. Напомним, что ещё в 2010-2011 гг. казначейские акции были выкуплены у американского партнёра ConocoPhillips, а затем переведены на баланс кипрской Lukoil Investments LTD. Это 16,57% акций ЛУКОЙЛа.

Необходимость этих акций в ЛУКОЙЛе объясняли тем, что, мол, пусть будут «про запас». Они могли бы понадобиться, например, для возможного последующего SPO на бирже в Гонконге или же для использования в сделках M&A с целью поглощения и слияния компаний. Но ни того, ни другого в итоге не произошло. Но не нужно думать, что это была некая изначально спланированные действия, дабы эти акции лежали мёртвым грузом.

Если говорить о SPO, то в 2013-ом неожиданно появились слухи о том, что «Роснефть» планирует приобрести активы компании Алекперова. Следовательно, чтобы защититься от поглощения и планировалось выйти на SPO – таким образом, количество акционеров ЛУКОЙЛа бы увеличилось, а, следовательно, договориться со всеми стало было существенно сложнее.

Кроме того ЛУКОЙЛ мог бы поучаствовать своими казначейскими акциями в сделке M&A по «Башнефти», но тогда нашёлся более серьёзный игрок в лице всё той же «Роснефти».

Но факт остаётся фактом, без казначейских акций ЛУКОЙЛ стоит меньше. Существуют разные оценки. Например, по мнению директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, после того как такие акции будут погашены, капитализация скорректируется на 10–12%. А если говорить о стоимости ЛУКОЙЛа без учёта квазиказначейского пакета, то аналитик «Атона» Александр Корнилов полагает, что она составляет 2,75 трлн. рублей.

При этом не стоит забывать ещё и об одной вещи. Согласно заявлению первого вице-президента ЛУКОЙЛа Александра Матыцына, компания решила не продавать казначейские акции на рынке, а собирается их погасить. Что же получается? На программу обратного выкупа (buyback) компания выделяет 3 млрд. долларов и в планах завершить её в течение 5 лет. Когда конкретно начнётся этот процесс пока неизвестно, но, по словам Алекперова: «Как только мы почувствуем, что рынок диктует нам начало этого процесса, — мы его начнем».

Но кому же предназначается эта крупная сумма? По сути, самому ЛУКОЙЛу, а точнее Lukoil Investments Cyprus Ltd. В результате чего получается, что потенциальный доход на те акции, которые остались в обращении растёт. Само заявление о намерении совершить buyback  подняло спекулятивный спрос на акции ЛУКОЙЛа. Но этот процесс, как отмечают аналитики, будет краткосрочным. После того как эта новость об обратном выкупе начнёт «подтухать» капитализация компании уменьшиться.

Вдобавок подобный buyback выглядит, как попытка вывести средства компании в офшоры. Многие уже отметили, что это больше похоже на «откэшивание» 3 млрд. долларов.  Попутно с этим происходит процесс сокращения инвестиционных программ, а ещё в прошлом году ходили слухи о продаже части активов компании. Мол, ЛУКОЙЛ хочет выставить на торги треть своего заправочного бизнеса, а также ищет покупателя на свой Ухтинский НПЗ в Республике Коми. А чтобы найти поскорее покупателя в нагрузку к этому заводу, который может перерабатывать 4 млн. т в год, идёт сетью заправочных станций (более 700 АЗС в Центральной России) – и если покупать их «оптом», то ЛУКОЙЛ продаст их со скидкой к рыночной стоимости актива. Плюс к этому компания готовит к продаже своё трейдинговое подразделение LITASCO и сицилийский нефтеперерабатывающий завод ISAB.

Ещё одним кирпичиком в общую картину становится то, что Schlumberger фактически получила разрешение на покупку российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company после двухлетней безуспешной борьбы с российскими регуляторами, в том числе с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Одним из акционеров компании является Вагит Юсуфович. Получается, что ещё один актив аффилированный с ЛУКОЙЛом, теперь можно продавать.

А теперь давайте сложим всю картину вместе. Рост капитализации компании за счёт buyback, который скорее напоминает «buyout», слухи о продаже активов, возможное сокращение инвестпрограммы, отсутствие роста фундаментальных показателей. Плюс прикрепим к этому заявление Алекперова о том, что сейчас компания работает «не ради объемов производства, а с упором на создание акционерной стоимости», и то, что планиурется консолидация акций в руках президента ЛУКОЙЛа и его ближайших партнеров. Всё это очень напоминает процесс, который в своё время происходил в «Сибнефти», ЮКОСе и ТНК-BP. Там менеджеры тоже избавляясь от активов, чтобы выйти в кэш и максимизировать дивиденды. В результате и капитализация надувается, и дивиденды выплачиваются в первую очередь самим себе. Кстати, почему бы новость о подготовке приемника тоже не списать на предпродажный хайп вокруг компании, чтобы ещё больше поднять интерес к акциям и увеличить свою стоимость?

Есть и ещё другие косвенные факторы, которые напрямую не говорят о продаже компании, но добавляют веса такому решению. Во-первых, ЛУКОЙЛ находится под санкциями. При этом по существу компания уже давно не является чисто российской, а посему это серьёзное препятствие в развитии бизнеса. Так зачем тогда тащить проблемный актив на себе, если его можно продать? 

Во-вторых, трудно представить, как Вагит Алекперов, который создавал и собирал ЛУКОЙЛ по кусочкам, возводивший такую махину своими силами вот так просто отдаст своё детище «молодому, перспективному» менеджеру. Может люди с годами и меняются, но вряд ли такой кит нефтяного бизнеса упустит возможность извлечь выгоду. 

Поэтому вполне стоит рассматривать такой сценарий, при котором в ближайшее время ЛУКОЙЛ будет разыгрывать очень сложную и умную игру по продаже всей компании, либо её очень крупной доли. Остаётся только задаваться вопросом – кому? 

Зарубежного инвестора в нынешних политических условиях найти будет не просто. Значит, остаётся смотреть на российские компании. Из других крупных отечественных игроков помимо ЛУКОЙЛа можно выделить только «Роснефть» да «Газпромнефть». Причём первая только недавно осуществила серию успешных сделок по слиянию и поглощению вряд ли готова переварить новую порцию дорогих активов, а вот «Газпромнефть» в последнее время не отличалась активностью в сфере M&A. Может быть, ждала своего часа? Неслучайно, сейчас компания начала такую мощную кампанию в СМИ с целью укрепить имидж эффективной госкорпорации.

Вдобавок к этому есть ещё один фактор. У Роснефти себестоимость добычи нефти меньше, чем у ЛУКОЙЛа, тогда как у Газпромнефти он чуть ли не в 2,5 раза выше. Поэтому именно дочка госкорпорации видится наиболее явным кандидатом в «наследники» Алекперова.

 

Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан

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