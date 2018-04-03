На Южном Урале инвестор вложит 150 миллионов долларов в добычу золота

Разработку Курасанского золоторудного месторождения, разведанные запасы которого достигают 50 тонн, поддержало правительство региона. Благодаря новому предприятию в региональный бюджет будет поступать порядка 350 миллионов рублей налогов, а также до 600 человек получат работу.

АО «Южуралзолото Группа Компаний» запросило господдержку у региональных властей, и глава региона Борис Дубровский поддержал эту инициативу. Он посетил месторождение и отметил, что уже подготовлено поручение для управления по труду и занятости Южного Урала для подготовки персонала, который будет занят на разработке карьера.

- Данный проект имеет довольно сложную технологию разработки, - уточнил губернатор. - Важное внимание при его реализации должно быть уделено вопросам экологии. Правительство региона может поспособствовать более быстрой и эффективной его реализации, если решит инфраструктурные вопросы инвестора, связанные с электро- и газоснабжением объекта и развитием автодорожной сети, а также предоставит ряд налоговых льгот.

Президент компании Константин Струков заверил, что его бизнес является социально ответственным, поэтому региональные власти могут рассчитывать на пополнение казны налогами и трудоустройство южноуральцев.