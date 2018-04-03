РМК вполовину увеличила налоговые платежи в бюджет Южного Урала

На территории Челябинской области работают шесть предприятий группы Русская медная компания. По данным компании, в 2017 году объем отчислений в качестве налогов в бюджет Южного Урала по сравнению с 2016 годом увеличился вполовину и достиг 3 миллиардов рублей.

Немаловажно, что в прошлом году эти предприятия РМК выплатили 5,6 миллиардов рублей налогов во все уровни бюджетов, что на 40 процентов больше позапрошлого года. Отметим, что за прошедшие пять лет объемы налоговых отчислений в бюджет Челябинской области вырос в 4 раза.

Одним из главных градообразующих предприятий их предприятий группы РМК стал Михеевской ГОК – он формирует свыше половины бюджета Варненского района. Однако его успехи сможет «переплюнуть» будущий Томинский ГОК с запланированными отчислениями, 5,2 миллиарда рублей налогов ежегодно.

Добавим, что кроме налогов предприятия группы русской медной компании каждый год направляют сотни миллионов рублей на социальные нужды. Лишь в прошлом году сумма составила свыше 470 миллионов рублей - это почти в 3 раза больше 2016 года.