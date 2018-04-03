Жительница глубинки внезапно оказалась владелицей ломбарда в Москве
3 апреля 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница маленькой деревни Талдыкино в Орловской области внезапно узнала, что больше десяти лет она являлась учредителем и директором московского ломбарда.
Деятельность ломбарда, учредителем и директором которого по документам являлась жительница деревни Талдыкино Татьяна Матюнина, была довольно успешной. Однако ломбард регулярно «забывал» предоставлять отчетные данные о своей деятельности, в связи с чем Центробанк подал исковое заявление в суд о принудительном прекращении его деятельности. Суд удовлетворил иск о закрытии ломбарда, а Матюнина осталась должна государству 50 000 рублей.
«Какой я директор, у меня корова!», - в панике сказала Татьяна Матюнина, когда к ней приехали судебные приставы. «Мы понимаем ситуацию, но сделать ничего не может – формально Матюнина должна отвечать за деятельность «своей» компании», - поясняют сотрудники ФССП. Как вышло, что паспортные данные Татьяны Матюниной попали в руки мошенников, организовавших фирму на ее имя, и как ей теперь быть – выяснял корреспондент RT.
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