Свалки в Челябинске и Магнитогорске закроют до 1 июля текущего года

Соответствующую задачу поставил глава региона Борис Дубровский. Он отметил, что проблема челябинской свалки имеет длинную историю.

Закрытие свалки в городской черте областного центра очень важно для улучшения экологической ситуации в юЧелябинске и отвечает духу требований по подготовке Южного Урала к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, - уточнил губернатор. - Кроме того, необходимо закрыть городскую свалку Магнитогорска, так как она исчерпала свои резервы.

Как добавила и.о.главы регионального Минэкологии Яна Куприкова, разрешение госэкспертизы на рекультивацию этих свалок уже получено. Дело за проектом и изысканиями. Свалку должны закрыть не позднее конца 2 квартала текущего года.