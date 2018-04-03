Роструд напоминает о праздничных выходных в мае и июне

Приближаются майские праздники, традиционное время для открытия дачного и «шашлычного сезона». Роструд напомнил, по каким дням в мае и июне мы будем отдыхать в этом году.

В этом году длинными будут первые майские выходные. Суббота 28 апреля будет рабочей, но короткой – домой должны отпустить на час раньше. А с 29 апреля по 2 мая включительно – праздничные выходные дни.

3 и 4 мая россияне работают, 5 и 6 отдыхают. На сам День Победы переносов не будет, 9 мая станет выходным днем посреди рабочей недели. А 7,8 и 10, 11 мая – обычные рабочие дни.

День России 12 июня даст три выходных: с 10 по 12 июня включительно. При этом суббота 9 июня будет рабочей, пишет М24.