//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Роструд напоминает о праздничных выходных в мае и июне

3 апреля 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Роструд напоминает о праздничных выходных в мае и июне
Фото: соцсети

Приближаются майские праздники, традиционное время для открытия дачного и «шашлычного сезона». Роструд напомнил, по каким дням в мае и июне мы будем отдыхать в этом году.

В этом году длинными будут первые майские выходные. Суббота 28 апреля будет рабочей, но короткой – домой должны отпустить на час раньше. А с 29 апреля по 2 мая включительно – праздничные выходные дни.

3 и 4 мая россияне работают, 5 и 6 отдыхают. На сам День Победы переносов не будет, 9 мая станет выходным днем посреди рабочей недели. А 7,8 и 10, 11 мая – обычные рабочие дни.

День России 12 июня даст три выходных: с 10 по 12 июня включительно. При этом суббота 9 июня будет рабочей, пишет М24.

Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Госдума призвала к санкциям против Латвии за запрет обучения на русском

Госдума призвала к санкциям против Латвии за запрет обучения на русском

Депутаты Госдумы приняли заявление о недопустимости введения Латвией запрета школьного обучения на языках национальных меньшинств. Парламентарии предлагают ввести экономические санкции.

//В мире

Аваков прокомментировал возбуждение против него уголовного дела

Аваков прокомментировал возбуждение против него уголовного дела

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков кратко прокомментировал факт возбуждения против него уголовного дела Следственным комитетом РФ из-за недопуска россиян на выборы.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Черноморский флот готов противодействовать украинскому пиратству

Черноморский флот готов противодействовать украинскому пиратству

Черноморский флот России готов заняться обеспечением безопасности российского судоходства и противодействием украинскому государственному пиратству в акваториях Черного и Азовского морей.

//В мире

Британский экономист считает, что ЕС может повторить судьбу СССР

Британский экономист считает, что ЕС может повторить судьбу СССР

ЕС может повторить судьбу СССР. Мнение о распаде союза обосновал профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс, назвав "растущаю запутанность и снижающийся авторитет" одной из предпосылок скорого краха ЕС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Эксперт оценил возбуждение дела против Арсена Авакова

Эксперт оценил возбуждение дела против Арсена Авакова

Возбуждением уголовного дела против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Москва ясно дает понять Киеву, что неприкасаемых в нынешних украинских политических элитах нет и не будет.

//Общество

Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении невозвратных проездных билетов на поезда дальнего следования. Он вступит в силу со следующего года и позволит снизить цены на ЖД билеты.

//Культура

Мария Аронова устроила забастовку на сцене театра в Сургуте

Мария Аронова устроила забастовку на сцене театра в Сургуте

Народная артистка России Мария Аронова вместе с труппой спектакля «Маленькие комедии» устроила забастовку на сцене театра в Сургуте из-за невыплаченного актерам своевременно гонорара.

//Общество

Мужчина в больнице расправился с переведенным из реанимации соседом по палате

Мужчина в больнице расправился с переведенным из реанимации соседом по палате

В Москве в палате одной из столичных больниц обнаружено тело пациента - 53-летнего мужчины, переведенного в общую палату из реанимационного отделения. На теле погибшего - следы ножевого ранения.

//Расследования

СКР опубликовал новое видео пожара в "Зимней вишне" в Кемерово

СКР опубликовал новое видео пожара в "Зимней вишне" в Кемерово

Следственный комитет РФ опубликовал новые видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате пожара в котором 25 марта погибли 64 человека.

//Общество

Путин подписал закон об ответственности водителей при обнаружении спирта в крови

Путин подписал закон об ответственности водителей при обнаружении спирта в крови

Президент России Владимир Путин сегодня, 3 апреля, подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

//Новости партнеров

//Экономика

Названа главная жертва вероятного решения об изгнании России из SWIFT

Названа главная жертва вероятного решения об изгнании России из SWIFT

Возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT больнее всего ударит по Евросоюзу. Такой вариант ответа стал самым популярным по итогам онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

//В мире

Сенатор Джабаров высказался о санкциях против Латвии из-за закона об образовании

Сенатор Джабаров высказался о санкциях против Латвии из-за закона об образовании

Сенатор Владимир Джабаров высказался о принятом Госдумой заявлении об экономических мерах в отношении Латвии из-за закона "Об образовании", подписанного латвийским президентом Раймондсом Вейонисом.

//Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской читает ей на ночь сказки про деньги

Муж Лолиты Милявской читает ей на ночь сказки про деньги

Муж певицы Лолиты Милявской тренер по сквошу Дмитрий Иванов читает ей на ночь сказки о деньгах. И так Лолите эти сказки нравятся, что влияют на нее лучше любого снотворного. Очень современная пара.

//В мире

Власти ДНР заявили о превращении украинских силовиков в сатанистов

Власти ДНР заявили о превращении украинских силовиков в сатанистов

Военнослужащие ВСУ и сотрудники киевских спецслужб за время конфликта в Донбассе «превратились в сатанистов, приносящих в жертву западным идеалам новые человеческие жизни». Об этом заявили власти ДНР.

//Общество

ЛУКОЙЛ готовится к продаже?

ЛУКОЙЛ готовится к продаже?

Не так давно Вагит Алекперов, президент ЛУКОЙЛа, дал большое интервью РИА Новостям. В нём он не только рассуждал о будущем компании, но и обмолвился об одной важной вещи. Мол, никто не вечен, а посему Вагит Юсуфович собирается готовить себе приемника из молодого менеджерского состава.

//В мире

Журналист рассказал о тайной подготовке Обамы к ядерной войне

Журналист рассказал о тайной подготовке Обамы к ядерной войне

В период пребывания у власти 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы под западным крылом его официальной резиденции в Вашингтоне был тайно построен подземный бункер на случай ядерной войны.

//Общество

Двойной изысканный юбилей недели моды Estet Fashion Week

Двойной изысканный юбилей недели моды Estet Fashion Week

Неделя моды Estet Fashion Week – это всегда что-то новое, необычное, вдохновенное, креативное и изысканное. На прошедшей пресс-конференции в ювелирном доме «Эстет» представители моды, ювелирных брендов, дизайнеры и многие другие рассказали о предстоящем сезоне, который в этом году станет юбилейным 15-м.

//В мире

Эксперт оценил заявление Госдумы в связи с образованием в Латвии

Эксперт оценил заявление Госдумы в связи с образованием в Латвии

Эксперт считает, что латвийская реформа образования в первую очередь негативно отразится на демографической обстановке в самой Латвии, спровоцировав эмиграцию русскоязычного населения.

//Новости СМИ2

//Общество

Жительница глубинки внезапно оказалась владелицей ломбарда в Москве

Жительница глубинки внезапно оказалась владелицей ломбарда в Москве

"Какой я директор, у меня корова!" Жительница маленькой деревни Талдыкино в Орловской области внезапно узнала, что больше десяти лет она являлась учредителем и директором московского ломбарда.

//В мире

На Украине радикалы силой захватили храм УПЦ

На Украине радикалы силой захватили храм УПЦ

На Украине сторонники Киевского Патриархата силой захватили Свято-Успенский храм в селе Птича Дубенского района Ровненской области. Верующих вытолкали из храма, угрожая применить оружие.

//Непознанное

Конспирологи сообщили о панике на МКС из-за приближения Нибиру к Земле

Конспирологи сообщили о панике на МКС из-за приближения Нибиру к Земле

Таинственная планета Нибиру вновь напомнила о себе. В интернете появились сообщения о том, что небесное тело было замечено возле МКС. Конспирологи уверены, что скоро Нибиру войдет в атмосферу Земли.

//Общество

В Волгоградской области ликвидируют последствия паводка

В Волгоградской области ликвидируют последствия паводка

В Кумылженском районе Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС из-за весеннего паводка. ГУ МЧС по Волгоградской области информирует о ходе ликвидации последствий подтопления.

//Общество

Роструд напоминает о праздничных выходных в мае и июне

Роструд напоминает о праздничных выходных в мае и июне

Приближаются майские праздники, традиционное время для открытия «шашлычного сезона». Роструд напомнил, по каким дням в мае и июне мы будем отдыхать в этом году, а по каким - работать.

//Общество

Система без турникетов сокращает время в пути

Система без турникетов сокращает время в пути

Использование бестурникетной системы оплаты проезда на маршрутах общественного транспорта Москвы сокращает время поездки на 5-20 минут и делает более удобной городскую инфраструктуру.

//Новости Redtram

//В мире

СК РФ возбудил дело против главы МВД Украины

СК РФ возбудил дело против главы МВД Украины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за нарушения прав граждан РФ во время голосования на выборах президента России.

//Общество

В Петербурге будут судить «черных риелторов» из-за 13 квартир

В Петербурге будут судить «черных риелторов» из-за 13 квартир

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере недвижимости.

//Общество

Путин получил от Памфиловой удостоверение президента

Путин получил от Памфиловой удостоверение президента

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова вручила победившему на выборах президента России Владимиру Путину удостоверение Президента России, действующее в течение его нового срока.

//Общество

Как в России пытаются решить проблему плохих дорог

Как в России пытаются решить проблему плохих дорог

В ближайшие шесть лет российские власти планируют потратить на строительство и ремонт дорог 11 трлн рублей. Это значительно больше, чем в было потрачено в предыдущие годы. Поможет ли?

//В мире

Анну Нетребко с семьей выгнали из лондонского театра

Анну Нетребко с семьей выгнали из лондонского театра

Накануне вечером российской оперной певице Анне Нетребко вместе с семьей пришлось покинуть лондонский театр буквально за пять минут до начала спектакля из-за неприятной ситуации с билетами.

//В мире

Старший сын четы Бекхэм вновь получил серьезный перелом

Старший сын четы Бекхэм вновь получил серьезный перелом

Бруклин Бэкхем, старший сын Дэвида и Виктории Бэкхем, увлекается экстремальными видами спорта. Это увлечение всерьез беспокоит его родителей после полученного юношей второго перелома.

//В мире

Британские СМИ узнали о новом оружии России и испугались начала Третьей мировой

Британские СМИ узнали о новом оружии России и испугались начала Третьей мировой

Появление у РФ новой авиационной бомбы «Дрель» усиливает опасения по поводу возможного начала Третьей мировой войны. Соответствующий вывод содержится в материале, опубликованном на страницах британской прессы.

//Наука

Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи

Ученые нашли на Марсе нефтяные залежи

Астрономы обнаружили на Марсе залежи нефти. Наличие полезных ископаемых на Красной планете считалось мифом, пока его не подтвердили пробы, которые удалось добыть с помощью зондирующего аппарата.

//Наука

Телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли звезду

Телескоп "Хаббл" обнаружил самую далекую от Земли звезду

Группа астрономов из Университета Калифорнии при помощи телескопа «Хаббл» открыла новую одиночную звезду, удаленную от Земли на невероятно огромное расстояние в девять миллиардов световых лет.

//В мире

Украинский телеканал случайно выдал боевые позиции воюющих в Донбассе ВСУ

Украинский телеканал случайно выдал боевые позиции воюющих в Донбассе ВСУ

В эфире одного из украинских телеканалов появился сюжет, снятый в Донбассе. Журналисты продемонстрировали боевые позиции киевских силовиков, данные кадры позволяют вычислить местоположение соединения.

//Общество

Следствие установило всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга

Следствие установило всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга

Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ установили всех причастных к теракту в петербургском метро – заказчика, организатора и исполнителей совершенного ровно год назад преступления.

//Общество

Призывников распределят в войска с учетом их профподготовки

Призывников распределят в войска с учетом их профподготовки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на министерской коллегии об особенностях весеннего призыва на срочную военную службу, начавшегося 1 апреля 2018 года. Речь идет о профотборе.

//В мире

Раскрыты данные о новых потерях ополчения ДНР в боях с армией Украины

Раскрыты данные о новых потерях ополчения ДНР в боях с армией Украины

Воюющие с киевскими силовиками Вооруженные силы Донецкой народной республики понесли новые потери. Соответствующую информацию обнародовало министерство обороны самопровозглашенного государства.

//Общество

На Урале семья таджиков спасает русских детей

На Урале семья таджиков спасает русских детей

В Свердловской области семья таджиков-переселенцев взяла шефство над русской многодетной семьей. Мать семейства оказалась парализована после медицинского обследования и уже два года "как овощ".

//В мире

Врач рассказал о состоянии пострадавших в Ереване россиян

Врач рассказал о состоянии пострадавших в Ереване россиян

Врачи сообщили, что состояние российских граждан, пострадавших при взрыве в ереванском ресторане быстрого питания, оценивается как удовлетворительное, их жизни находятся вне опасности.

//В мире

Савченко обнародовала "апрельские тезисы"

Савченко обнародовала "апрельские тезисы"

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находящаяся под арестом, опубликовала на своей странице в соцсети основные тезисы обширного плана по политическому переустройству Украины.

//В мире

Видео, как гусь испугал американских военнослужащих

Видео, как гусь испугал американских военнослужащих

Канадские гуси доставляют немало хлопот американским военным в городе Форт-Силл, штат Оклахома. Камера наружного наблюдения засняла, как один гусь атаковал взвод морпехов и, судя по кадрам, преуспел.

//Политика

Кто больше: Вашингтон готовит список дополнительных пошлин на китайские товары

Кто больше: Вашингтон готовит список дополнительных пошлин на китайские товары

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на текущей неделе представит список китайских товаров, в отношении которых будут введены дополнительные импортные пошлины.

//Наука

NASA будет исследовать Марс с помощью робопчел

NASA будет исследовать Марс с помощью робопчел

NASA вознамерилось создать пчел-роботов. Механических насекомых планируется использовать для исследования Красной планеты. На реализацию инновационного проекта собираются выделить 125 тысяч долларов.

//Общество

Крымчанин хотел покончить с собой, прикинувшись насильником

Крымчанин хотел покончить с собой, прикинувшись насильником

В Крыму житель поселка Ленино по имени Эркин САЛИХОВ прикинулся насильником, чтобы погибнуть во время задержания, напав на полицейских в лесу.

//Происшествия

При взрыве в Ереване пострадали россияне

При взрыве в Ереване пострадали россияне

В посольстве России в Армении заявили, что пострадавшие в результате взрыва в ресторане в Ереване трое россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести. Всего ранены 9 человек, среди них есть дети.

//Общество

Украина готова обменять 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах

Украина готова обменять 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах

Киев готов обменяться заключенными с Россией, сообщил в эфире одного из телеканалов первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

//Шоу-бизнес

Лолита показала, как ее дочь танцует и поет

Лолита показала, как ее дочь танцует и поет

54-летняя Лолита Милявская редко делится фотографиями своей дочери в Сети. Но засняв на камеру, как Ева поет и танцует, певица не смогла не опубликовать это видео в Инстаграме.

//Общество

Вор «Войны»: «В Европе фашистское отношение к детям»

Вор «Войны»: «В Европе фашистское отношение к детям»

Основатели российской арт-группы «Война» – супруги Олег «Вор» Воротников и Наталья «Коза» Сокол – нелегально скитаются вместе со своими тремя детьми по Европе. В интервью «Аргументам недели» Вор рассказал, с каким «фашистским» отношением сталкиваются его дети в европейских странах.

//Происшествия

Сгоревшая в Сочи пятиэтажка является самостроем

Сгоревшая в Сочи пятиэтажка является самостроем

Пятиэтажный дом в Сочи, где произошел пожар сегодня вечером, по предварительным данным, является самостроем, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

//Здоровье

Специалисты рекомендуют женщинам отказаться от красного мяса

Специалисты рекомендуют женщинам отказаться от красного мяса

Исследователи из Университета Линдса уверены, что отказ от потребления красного мяса убережёт женский организм от рака дистального отдела прямой кишки. Специалисты следили за состоянием здоровья 30 тысяч женщин.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры