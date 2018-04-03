Система без турникетов сокращает время в пути

Использование бестурникетной системы оплаты проезда на маршрутах общественного транспорта Москвы сокращает время поездки на 5-20 минут.

В Москве действует более 100 маршрутов общественного транспорта с бестурникетной системой оплаты проезда. В марте турникеты сняли с трамваев еще на 12 маршрутах. Оплата проезда производится с помощью валидатора, контроль оплаты усилен на бестурникетных маршрутах.

В общей сложности на бестурникетных маршрутах ежедневно курсируют более 1 000 автобусов и 250 трамваев, число пассажиров достигает 1,4 млн человек в день. Кроме экономии времени, для транспорта с посадкой пассажиров во все двери не приходится делать отдельные остановки – для посадки и для высадки пассажиров. Это делает городскую инфраструктуру более удобной, пишет М24.