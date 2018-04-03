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В Петербурге будут судить «черных риелторов» из-за 13 квартир

3 апреля 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге будут судить «черных риелторов» из-за 13 квартир
фото: pixabay.com

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере недвижимости. «Черных риелторов», незаконно оформившиъ в собственность 13 квартир, будут судить. 

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В ходе предварительного расследования установлено, что в течение длительного времени пятеро петербуржцев, действуя в составе организованной группы, приобрели мошенническим путем права собственности на 13 объектов недвижимости – жилых помещений. Часть этой недвижимости принадлежала жителям Петербурга, а часть – находилась в собственности города (муниципальное жилье). Подозреваемые были осведомлены о том, что собственники жилья скончались или долго не пользовались своей жилой площадью.

Подделывая документы, злоумышленники переоформляли квартиры на себя и затем собирались перепродать их третьим лицам. Три объекта недвижимости злоумышленникам удалось перепродать. Сумма ущерба составила более чем 40 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Трое обвиняемых заключены под стражу, остальные двое находятся под домашним арестом.

(По материалам сайтов rosbalt.ru russian.rt.com piterskioyportal.ru}

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