Модные дизайнеры собрали более 200 тысяч рублей в помощь детям

В благотворительном показе «Цвет твоей души» приняли участие девять дизайнеров. Их объединило стремление поучаствовать в благотворительности и эффективно помочь тяжелобольным малышам.

– По итогам мероприятия в фонд «Родная» было передано 229 900 рублей. В первую очередь мы оплатим лечение нашей подопечной из Златоуста. Лена Бичик борется с ДЦП и в скором времени отправится на очередной и очень необходимый курс реабилитации, – комментирует президент фонда «Родная» Наталья Баскова. – Более того, один из дизайнеров, бренд POP&POPL, взял под опеку другого нашего подопечного, Сашу Размазина из города Пласта. У мальчика развилась эпилепсия после укуса энцефалитного клеща, ребенку необходима инвалидная коляска. На сумму, которую мы получили от бренда, удастся приобрести и коляску, и необходимые лекарства для Саши на несколько месяцев вперед.

В дефиле приняли участие девять дизайнеров из Москвы, Казани и Челябинска.

С творческими номерами выступили, детская школа балета «Lil Ballerine», центр художественной гимнастики «Эстель», команда Crazy family, кавер-группа «BEST SHOT», певица Анастасия Шадрина, группа 3beaut и специальные гости, звездная пара – Тиана и Шах.

Организаторы благодарят моделей Школы модельного искусства Persona+ и детской модельной школы FASHION WEEK KIDS в Челябинске, студию моделей Юлии Меньшениной, директора агентства и постановщика дефиле. За великолепный внешний вид моделей отвечала бьюти-студия Леси Гальцовой Room66. Оформитель зала – Татьяна Чернявских. Создатель фотозоны – студия декора «Планета Арт».

Генеральным спонсором мероприятия выступил торговый дом «Руслада», банкет-холл Grand Royal. Официальный партнер – холдинг «Ариант». Партнеры: «АртОптика» и фитнес-клуб «Сафари», кондитерская фабрика «МС-конди».

Информационный партнёр проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»



Артем Кузьмин