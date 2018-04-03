Следствие установило всех причастных к теракту в метро Санкт-Петербурга

Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ установили всех причастных к теракту в петербургском метро – заказчика, организатора и исполнителей преступления.

Теракт в петербургском метро произошел ровно год назад, 3 апреля 2017 года. Тогда взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт-2». Погибло 16 человек, в том числе и сам террорист-смертник. Чуть позже на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, его успели обезвредить.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что лица, совершившие теракт, даже не были лично знакомы между собой, поскольку общались через мессенджер. Найти их удалось благодаря анализу «электронных следов». В ходе расследования теракта арестовано 11 человек, обвиняемых в причастности к нему. Следствие близится к завершению, пишет РИА Новости.