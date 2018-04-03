Призывников распределят в войска с учетом их профподготовки

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал на министерской коллегии об особенностях весеннего призыва на военную службу, начавшегося 1 апреля 2018 года. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

«Изменение касается профессионального отбора. Он стал неотъемлемой частью не только подготовки к военной службе, но и самого призыва, что должно существенно повысить качество комплектования Вооруженных Сил», - сообщил министр обороны. В призывных комиссиях призывников будут распределять в войска с учетом их профподготовки, поскольку надо успеть воспитать из них подготовленных бойцов всего за год срочной армейской службы.

Смысл профотбора предельно прост: отправить призывника в такой род войск, где он сможет принести наибольшую пользу армии. Например, парня, закончившего колледж по профессии повара, вряд ли отправят в кинологическую службу. Профотбор заключается в прохождении призывником комплексного тестирования на призывном пункте (интеллектуальное, психологическое, профессиональное, медицинское тестирование). Будет учитываться также желание и готовность самого призывника попасть в те войска, в которых он хочет служить, пишет kp.ru.