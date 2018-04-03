Энергетики «Челябэнерго» подключили ЖК «Ягодный» к электросети

Жилой комплекс «Ягодный» в Ленинском районе Челябинска подключен к электросетевой инфраструктуре. 10-этажка, в которой будут жить новоселы 346 квартир, строится рядом с садом «Плодушка».

Для нового дома энергетики проложили 2,6 километра кабеля напряжением 0,4 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Современный электросетевой комплекс рассчитан на выдачу мощности в объеме 0,5 МВт. Это позволит полностью покрыть потребности жителей и коммерческих объектов комплекса.

Все работы произведены в рамках договора технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».