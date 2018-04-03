Энергетики «Челябэнерго» подключили ЖК «Ягодный» к электросети
3 апреля 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Жилой комплекс «Ягодный» в Ленинском районе Челябинска подключен к электросетевой инфраструктуре. 10-этажка, в которой будут жить новоселы 346 квартир, строится рядом с садом «Плодушка».
Для нового дома энергетики проложили 2,6 километра кабеля напряжением 0,4 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Современный электросетевой комплекс рассчитан на выдачу мощности в объеме 0,5 МВт. Это позволит полностью покрыть потребности жителей и коммерческих объектов комплекса.
Все работы произведены в рамках договора технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
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