На Урале семья таджиков спасает русских детей

В Свердловской области семья таджиков-переселенцев взяла шефство над русской многодетной семьей. Мать семейства оказалась парализована после медицинского обследования.

Глава таджикской семьи был когда-то у себя на родине режиссером театра. Но, переехав в Россию, стал строителем, как все таджики. Своих детей у него семеро – шесть дочерей и единственный сын. Дети и рассказали ему о русской семье, попавшей в беду. Бывший театральный режиссер взял над ними шефство, несмотря на запрет Корана кормить чужих детей.

В русской семье пятерых детей поднимает на ноги бабушка – мама детишек некоторое время назад попала в автомобильную аварию. Она начала восстанавливаться, ходила, разговаривала, все понимала. Но после двукратного обследования в «психушке», где ей проводили судебную экспертизу на вменяемость, стала «как овощ».

Бабушка сейчас не может добиться от врачей ни адекватного анализа, ни соответствующего лечения своей дочери. Врачи-неврологи говорят «не наш пациент», врачи-психиатры говорят «не наш пациент». Что происходит в этом замкнутом круге, разбирался корреспондент URA.ru.