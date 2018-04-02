Крымчанин хотел покончить с собой, прикинувшись насильником
2 апреля 2018, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму житель поселка Ленино по имени Эркин САЛИХОВ прикинулся насильником, чтобы погибнуть во время задержания, напав на полицейских в лесу.
Об этом пишет телеграм-канал Мash. Мужчина позвонил в скорую и сообщил, что около здания местной школы насилуют женщину. Прибывшим на место оперативникам он сказал, что несчастную утащили в лес и дорогу он сейчас покажет.
Когда группа зашла уже далеко, мужчина выхватил из кармана оружие и начал стрелять по полицейским. К счастью, в результате происшествия никто не погиб. Правоохранители, защищаясь, выстрелили САЛИХОВУ в руку.
Как выяснилось позже, таким образом мужчина хотел покончить с собой.
«Я надеялся, что вытащу оружие, вы откроете по мне огонь, и я умру», – признался он.
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