Украина готова обменять 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах

Киев готов обменяться заключенными с Россией, сообщил в эфире одного из телеканалов первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«Украинская сторона готова передать тех двадцать россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО и других наших пленных», — сказала ГЕРАЩЕНКО.

О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент страны Петр ПОРОШЕНКО. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега СЕНЦОВА, Александра КОЛЬЧЕНКО, Станислава КЛЫХА и Николая КАРПЮКА.

В Кремле напомнили, что отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ отметил, что окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.