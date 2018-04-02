Украина готова обменять 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах
2 апреля 2018, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]
Киев готов обменяться заключенными с Россией, сообщил в эфире одного из телеканалов первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.
«Украинская сторона готова передать тех двадцать россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКО и других наших пленных», — сказала ГЕРАЩЕНКО.
О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент страны Петр ПОРОШЕНКО. Он заявил, что поручил возобновить переговоры по обмену Олега СЕНЦОВА, Александра КОЛЬЧЕНКО, Станислава КЛЫХА и Николая КАРПЮКА.
В Кремле напомнили, что отбывающие наказание украинцы осуждены по российским законам и не могут считаться пленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ отметил, что окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.
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