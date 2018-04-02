В московских судах рассматривать дела будет искусственный интеллект

В московские суды для рассмотрения дел планируют внедрить искусственный интеллект. Об этом заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Участников судебного процесса будут идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Речь идет о делах, где судья проверяет формальные признаки и утверждает документ и подписывает его. Машина может сама проверить всю информацию, подготовить документ и поставить необходимую подпись. Планируется тестировать систему искусственного интеллекта и на сложных делах.

В Мосгорсуде планируют внедрить новинку в течение двух лет, уже выделили деньги на разработку искусственного интеллекта и биометрии. По словам Егоровой, по отпечатку пальцев можно будет идентифицировать личность, зайти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию.