В московских судах рассматривать дела будет искусственный интеллект
2 апреля 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
В московские суды для рассмотрения дел планируют внедрить искусственный интеллект. Об этом заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Участников судебного процесса будут идентифицировать по отпечаткам пальцев.
Речь идет о делах, где судья проверяет формальные признаки и утверждает документ и подписывает его. Машина может сама проверить всю информацию, подготовить документ и поставить необходимую подпись. Планируется тестировать систему искусственного интеллекта и на сложных делах.
В Мосгорсуде планируют внедрить новинку в течение двух лет, уже выделили деньги на разработку искусственного интеллекта и биометрии. По словам Егоровой, по отпечатку пальцев можно будет идентифицировать личность, зайти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес