2 апреля - самый теплый понедельник с начала года
3 апреля 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
Прошедший день стал самым теплым в Москве с начала зимы. Температура воздуха днем превышала отметку в 7 градусов.
Однако максимальная температура для 2 апреля в российской столице была зафиксирована в 1983 году – тогда воздух прогрелся практически до плюс 17 с половиной градусов, сообщает сайт НСН.
Отметим, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за усиления ветра. Местами порывы могут достигать 17 м/с.
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